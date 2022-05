Le 9h-12h du mercredi 18 mai 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 18 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine présentée par Damien Givelet. L’ouverture du premier procès pour crimes de guerre en Ukraine : il s’agit d’un soldat russe de 21 ans accusé d’avoir tué un civil non armé. Pour en parler, nous sommes en direct avec Viktor Ovsiannikov, un invité exceptionnel puisqu’il s’agit de l’avocat de ce militaire russe dont le procès débute aujourd’hui. La Cour pénale internationale a annoncé déployer sa plus grosse équipe d’enquêteurs jamais envoyée sur le terrain, composée de 42 experts, en Ukraine. Ils seront chargés d’établir l’existence de crimes de guerre et de rassembler des preuves. Dans le nord-est de l’Ukraine, les combats se sont intensifiés autour de Kharkiv et l’avancée des troupes ukrainiennes se confirme. Nos envoyés spéciaux sont sur place, au plus près de la ligne de front. La Finlande et la Suède viennent de soumettre leur demande d’adhésion à l’OTAN. Les deux ambassadeurs sont avec le secrétaire générale de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, aujourd’hui. Nos invités sont Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe et membre de l’association “Russie-Libertés”, le général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Marianna Perebenesiuk, traductrice et membre du collectif Stand With Ukraine, et Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors et spécialiste des affaires européennes.