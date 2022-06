Le 9h-12h du mercredi 1er juin 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 1er juin 2022 : édition consacrée à l’Ukraine et aux événements survenus samedi 28 juin au Stade de France. L’appel de Kiev à Emmanuel Macron et la réponse du Président de la République, la situation difficile dans le Donbass et le renforcement de l’aide militaire américaine à l’Ukraine sont abordés. Marek Halter s’est adressé à Vladimir Poutine où il lui demande des explications, de se souvenir de l’Histoire et d’arrêter la guerre dans une lettre publiée dans Les Echos. Les deux hommes se connaissent depuis 30 ans. ll est l’invité du 9/12. Nombre de faux billets, sécurité chancelante, panique dans les transports et organisation défaillante ont été recensés au Stade de France samedi 28 juin lors de la finale de la League des champions qui opposait le Real Madrid à Liverpool. La lumière sur ce qu’il s’est passé est faite dans le 9/12. Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin et la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra sont auditionnés mercredi 1er juin au Sénat. Nos invités en plateau sont Marek Halter, écrivain et auteur d’une lettre à Vladimir Poutine, Denis Strelkov, journaliste au sein de la rédaction russe de RFI, Yves Doutriaux, ancien Ambassadeur de France à l’OSCE et Représentant permanent adjoint de la France à l’ONU, le général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Dana Fedun, rédactrice de la revue européenne « What’s up Europe », Shems el Khalfaoui, deuxième adjoint au maire de Saint-Denis, Ronan Evain, directeur général de l’association Football Supporters Europe, Magali Barthes, Xavier de Giacomoni, Valérie Nataf et par skype Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des armes chimique.