Le 9h-12h du mercredi 20 juillet 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 20 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée aux incendies auxquels la France fait face actuellement ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron est attendu sur le front des incendies en Gironde où 20 000 hectares au total sont partis en fumée. Le feu n’est toujours pas maîtrisé et les fumées sont remontées jusqu’à Paris hier soir. Vladimir Poutine est prêt à faciliter l’exportation du blé ukrainien mais demande une levée des restrictions occidentales sur les céréales russes. Le président russe remercie le président Erdogan pour son rôle de médiation lors du sommet tripartite à Téhéran, à savoir Russie, Turquie, Iran, un axe conforté par la guerre en Ukraine. Les Occidentaux s’interrogent sur les armes fournies à l’Ukraine. Alors que la France est en train de livrer 6 canons Cesar supplémantaires : ce soutien militaire est-il vraiment efficace ? Nous en parlons dans le 9/12 d’aujourd’hui. Nos invités en plateau sont le Lieutenant colonel Francis Comas, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France, Elise Naccarato, responsable climat d’Oxfam France, Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI, Magali Barthes, spécialiste des questions internationales à LCI, le général Bernard Norlain, ancien commandant de la force aérienne de combat, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po Paris et à l’Inalco, Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen, en duplex, le commandant Castel, officier de communication sur les incendies de la Teste de Buch et par skype Patrick Marlière, météorologue et directeur d’Agate Météo et Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, directeur du Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières (CGEMP).