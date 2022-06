Le 9h-12h du mercredi 22 juin 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 22 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée exclusivement à la politique, trois jours après le second tour des élections législatives. Le chef de l’Etat propose un gouvernement d’union nationale pour palier à la crise institutionnelle à l’Assemblée nationale. Nous expliquons dans l’édition du 9/12 ce que c’est et vous faisons entendre toutes les réactions de l'opposition. Emmanuel Macron poursuit ses consultations aujourd'hui afin de trouver des solutions après le revers de son camp aux législatives . Il reçoit aujourd’hui Julien Bayoux pour les écologistes, Frank Riester pour Agir, Edouard Philippe pour Horizons et les Insoumis Adrien Quatennens et/ou Mathilde Panot. Elisabeth Borne est dans la ligne de mire de François Bayrou, le patron du Modem souhaiterait un futur premier ministre plus politique et moins technocratique et il s'agit d’un incendie de plus à éteindre pour Emmanuel Macron qui ne s'est toujours pas adressé aux français. Perchoir, chefs de groupe, il s’agit de batailles dans la bataille. Qui est candidat. Pourquoi. Qu'est-ce que ça change. Nous disons tout dans le 9/12 d’aujourd’hui, y compris pourquoi ces postes sont essentiels au bon fonctionnement des institutions. Après les Insoumis hier, ce sont les 89 députés du Rassemblement national qui y font leur entrée aujourd'hui. Nous avons suivi leurs premier pas à partir de 10h30. Nos invités en plateau sont François Patriat, sénateur Renaissance de Côte-d’Or, président du groupe des Sénateurs RDPI (groupe Renaissance au Sénat), Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches du Rhône, Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Julien Arnaud, journaliste politique à LCI, Lydia Guirous, éditorialiste politique et essayiste, Frédéric Dabi, directeur général Opinion du groupe IFOP et en duplex : Julien Bayou Secrétaire National d’EELV.