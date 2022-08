Le 9h-12h du mercredi 24 août 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 24 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine et à la prise de parole d’Emmanuel Macron. L’Ukraine célèbre aujourd’hui un double anniversaire : celui de l’indépendance du pays, survenue il y a 31 ans et qui donne lieu à un jour de fête nationale et celui des six mois de guerre auxquels fait face le pays depuis que la Russie l’a attaquée il y a six mois. En Ukraine, deux réalités bien différentes en ce 24 août, se font face : le pays est aujourd’hui occupé sur plus de 20% du territoire par une puissance étrangère, la Russie. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain, en zone libre et en zone occupée : Claire Cambier, Jérôme Garro et Thomas Misrachi. Cette journée est marquée par la crainte d’une attaque symbolique des russes.t la peur du pays de sombrer peu à peu dans l’indifférence internationale. Nous évoquons dans l’édition d’aujourd’hui la première réaction officielle de Volodymyr Zelensky après l’attentat près de Moscou qui a tué la fille d’un idéologue partisan de l’invasion de l’Ukraine Daria Douguina. Pour Moscou, la coupable est une Ukrainienne et l‘attaque a été fomentée par les services de renseignement ukraniens.. Nous écoutons en direct l’allocution d’Emmanuel Macron et en discutons en plateau. Nos invités sont Anastasia Shapochkina, présidente du groupe de réflexionn Eastern Circles, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po Paris, Thomas Friang, fondateur et directeur général à l’Institut Open Diplomacy, Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Magali Barthes, journaliste internationale à LCI, Vincent Hugeux, grand reporter, essayiste et par skype Iryna Vereshchuk, vice-première ministre d'Ukraine AP Rysbek, Frédéric Petit, député Modem, actuellement à Kiev, Kira Rudik, députée ukrainienne.