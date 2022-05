Le 9h-12h du mercredi 25 mai 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 25 mai 2022 : à la une, l'Amérique sous le choc après la tuerie de 19 enfants et de 2 adultes au Texas. Un jeune de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire avant d'être abattu par la police. Joe Biden appelle à transformer la douleur en action et à affronter le lobby des armes. Pour en parler, Alexandre Mendel, journaliste et auteur de « Chez Trump: 245 jours et 28000 miles dans cette Amérique que les médias ignorent », Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France-Amériques, Gallagher Fenwick, grand reporter et ancien correspondant à Washington pour France 24, et Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas France. Guerre en Ukraine : L'Ukraine est-elle en train de perdre le Donbass ? La situation empire d'heure en heure alerte le gouverneur de Lougansk alors que les combats sont de plus en plus violents. Et à Marioupol, nos reporters sont sur le terrain, dans cette ville portuaire du sud désormais sous le contrôle de Moscou. Elle a été détruite à plus de 80%. Nos invités en plateau sont Michel Polacco, expert en aéronautique et questions de défense et nucléaire, Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe et membre de l’association “Russie-Libertés”, Denys Kolesnyk, consultant spécialiste des questions de sécurité et de défense en Europe centrale et orientale, et Marianna Perebenesiuk, traductrice et membre du collectif Stand With Ukraine. Nous sommes en direct de l’Ukraine avec Vadim Lyakh, maire de Sloviansk, dans la région de Donetsk.