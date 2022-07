Le 9h-12h du mercredi 27 juillet 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 27 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte notamment sur les économies de gaz en Europe à venir et les dépendances des pays européens au gaz russe à l’heure où les 27 ont conclu un accord à Bruxelles sur la consommation de gaz en Europe. Nous évoquons également la politique nationale alors que les députés sont revenus dans la nuit sur la revalorisation supplémentaire de 500 millions d’euros pour les pensions de retraite. Mesure votée contre l’avis du gouvernement puis retoquée quelques heures plus tard lors d’une seconde délibération houleuse. Gérald Darmanin assume une forme de « double peine » pour les étrangers délinquants qui, une fois leur condamnation effectuée, seront expulsés. Une loi sera présentée en septembre pour lever les réserves qui empêchent les expulsions, nous en parlons dans le 9/12. Nos invités en plateau sont Eric Decouty, éditorialiste politique chez Franc Tireur, Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI, Xavier de Giacomoni, grand reporter à LCI, Phuc-Vinh Nguyen, chercheur en politique énergétique à l’Institut Jacques Delors, Alla Poedie, Franco-ukrainienne, spécialiste des pays de l’ex-URSS, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Jean-Claude Felix-Tchicaya, chercheur au sein du groupe Afrique à l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) Et par skype et facetime, Andréa Kotarac, porte-parole de Marine Le Pen, Julien Vercueil , vice-président et professeur à l’INALCO, spécialiste économie de la Russie, Jean-Pierre Haigneré, astronaute à l’Agence Spatiale Européenne.