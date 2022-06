Le 9h-12h du mercredi 29 juin 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 29 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine et au procès des attentats du 13 novembre. Nous évoquons les frappes russes sur la ville ukrainienne de Krementchouk survenues il y a moins de 48h en vous disant ce qu’il s’est vraiment passé et en vous présentant les nouvelles images de l’attaque, de nouveaux témoignages ainsi que le dernier bilan, nos envoyés spéciaux sont sur place. Nous revenons également sur les propos du secrétaire général de l’OTAN qui a déclaré que la Russie représente « une menace directe » pour la « sécurité » des pays de l’OTAN. Ces déclarations ont été faites à Madrid où quarante chefs d’Etat et de gouvernement se sont réunis en sommet pour évoquer l’avenir de l’alliance que la Suède et la Finlande devraient pouvoir rejoindre, la Turquie qui y était opposé ayant levé son véto. Dans l’édition d’aujourd’hui nous parlons aussi d’un procès hors norme, celui des attentats du 13 novembre où après 148 jours de débats, le verdict doit être rendu aujourd’hui, de ce qu’il faut en attendre et ce que ce procès a changé pour les victimes, les accusés et pour l’Histoire. Nos invités en plateau sont Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes et président du mouvement Européen-France, Valéria Faure-Muntian, ancienne présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée, général Nicolas Richoux , Alexandra Guillet, Olivier Laplaud, rescapé du Bataclan, vice-président de l’Association Life for Paris, Guillaume Auda, grand reporter, il a suivi toutes les audiences, Vincent Hugeux, Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur de France en Russie et auteur de “La Russie, un nouvel échiquier “ chez Découvrir et comprendre, Anne Kraatz, docteure en histoire, senior fellow Institut Open Diplomacy, Yannick Mireur, politologue, fondateur de la revue "Politique américaine" et auteur de “Populisme Smart, le retour du “peuple” dans la politique et comment y répondre” (Ed VA) et par skype, Me Christian Saint-Palais, avocat de la défense de Yassine Atar.