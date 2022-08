Le 9h-12h du mercredi 3 août 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 7 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine et aux tensions entre Taiwan et la Chine alors que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants s’est rendue au sein de l’état indépendant revendiqué par la Chine. Volodymyr Zelensky l'avait demandé, c'est désormais une obligation : la population de la région de Donetsk comptant aux alentours de 200000 personnes doit quitter les lieux au plus vite. Les évacuations se multiplient par train ou par bus, dans des conditions humanitaires bien souvent très compliquées. Beaucoup choisissent de rester sur place pour défendre leur ville. Elle dit être venue "en paix" à Taïwan... mais la Chine, elle, ne l'entend pas du tout de cette oreille ! La visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, qui quittera Taipei ce midi provoque de gros remous. Une décision "extrêmement choquante", dit Pékin, qui promet une réponse via des "actions militaires ciblées". « Nous voulons que le monde vous reconnaisse » s’est exprimée Nancy Pelosi à Taïwan lors de sa visite sur l'île...La Chine promet de répondre via des actions militaires et Taïwan assure ne pas vouloir reculer face aux menaces de Pékin. Nos invités en plateau sont Jean-Eric Branaa, Margot Haddad, Général Nicolas Richoux, Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe, Membre de l’association “Russie-Libertés » et par skype : Pierre-Antoine Donnet, ancien correspondant de l’AFP à Pékin, Auteur de “Chine, le grand prédateur - Un défi pour la planète” (éditions de l’aube), Christine Dugoin-Clément, chercheuse en géopolitique pour la chaire "normes et risques" à l'IAE Paris-Sorbonne Business School, et pour le Think Tank CAP Europe (auteure d’un livre sur l’Ukraine et une autre sur les conflits modernes), Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et auteure de «Taïwan face à la Chine» (éd. Taillandier).