Le 9h-12h du mercredi 4 mai 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 4 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. L’assaut russe sur l’usine Azovstal se poursuit. Plus de 200 civils sont toujours bloqués à l’intérieur du complexe métallurgique. Dans ce contexte, aucune évacuation n‘aura lieu aujourd’hui. C’est ce que nous dit Petro Andriyouchenko, maire-adjoint de Marioupol, notre invité en direct de Zaporijia. Que sont devenus les exfiltrés d’Azovstal ? Au nombre de 126, ils auraient été divisés en deux groupes : 57 auraient fait le choix de rester dans les territoires contrôlés par les Russes, et les 69 restants se seraient rendus au centre de réfugiés de Zaporijia, rejoints en chemin par d’autres civils fuyant la ville de Marioupol. Est-ce que les exfiltrés d’Azovstal restés côté russe ont subi un déplacement forcé ? C’est ce qu’affirme la résistance ukrainienne. La Russie a bombardé tous azimuts plusieurs grandes ville d’Ukraine, avec en ligne de mire des infrastructures spécifiques pour entraver la résistance ukrainienne. Mais pour Volodymyr Zelensky, ces frappes prouvent au contraire que la Russie n’a pas d’objectif précis. À l’est, douze attaques en moins de 24 heures ont visé la région de Donetsk. Elles ont fait au moins dix morts et une quinzaine de blessés hier, dans une frappe sur une usine d’Avdivka, proche de la ligne de front. Bruxelles propose ce matin un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers russes d’ici six mois, pour maximiser la pression sur Moscou. Nos invités sont le général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Florent Coury, volontaire français de retour d’Ukraine et ancien membre de la légion géorgienne, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, et André Filler, professeur à l'Institut français de géopolitique.