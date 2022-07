Le 9h-12h du mercredi 6 jullet

Au programme du 9/12 du mercredi 6 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est consacrée à la politique nationale, à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Elizabeth Borne va s’adresser aujourd’hui aux parlementaires pour fixer un cap. Son discours de politique générale est à suivre à partir de 15h en direct sur LCI. L’alliance des gauches, la « NUPES » a annoncé vouloir déposer une motion de censure. Nous en parlons dans le 9/12. La 7ème vague de Covid-19 sévit actuellement dans le pays alors que plus de 200 000 nouveaux cas ont été recensés en 24h. Nous faisons un point sur la situation dans les hôpitaux, dans les pharmacies et dans les transports alors que les vacances débutent. Nous irons aussi en Israël qui vient d’autoriser la vaccination des bébés. Nous parlons également de la guerre en Ukraine alors que les relations entre Volodymyr Zelensky et son armée se compliquent. Le président ukrainien a rappelé à l’ordre son Etat major cette nuit. Sur le terrain, les Russes ont pilonné la ville de Sloviansk, dans l’est du pays. Les habitants sont appelés à quitter la zone. Nous revenons également sur les déclarations de Dmitri Medvedev l’ex-président russe qui a déclaré ce matin un éventuel recours à l’arme nucléaire de son pays. Nos invités en plateau sont Soazig Quemener, rédactrice en chef politique à Marianne, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Nicolas Domenach, éditorialiste politique à LCI, Julien Arnaud, journaliste politique à LCI, Gérald Kierzek, consultant santé LCI, directeur médical de Doctissimo, Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d’honneur de la Fédération des Médecins de France, Isabelle Dufour, directrice des études stratégiques à Eurocrise, général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie, à l’European Council on Foreign Relations (ECFR) (think tank basé à Paris) et par skype : Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA, l'Association des Directeurs au service des Personnes Âgées, Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne, Pr Cyrille Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar Ilan (Israël), Andrii Osadchuk membre du Parlement ukrainien.