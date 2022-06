Le 9h-12h du mercredi 8 juin 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 8 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine et sur la maltraitance dénoncée de nouveau dans les Ephad où Korian, le leader français du secteur est visé. Le 9/12 revient sur l’annonce de Volodymyr Zelensky où il a déclaré que 10 000 soldats ukrainiens auraient été tués depuis le début de la guerre et 3 fois plus du côté de la Russie, et sur sa prise de parole de la nuit dernière où il a salué la défense héroïque du Donbass par ses troupes. L’usine Azot de Severodonetsk est elle aussi évoquée puisque 800 personnes y seraient bloquées, parmi lesquels 200 employés du groupe restés sur site pour protéger des produits chimiques hautement explosifs. Le 9/12 revient également sur Korian, groupe visé par 30 plaintes dont certaines pour « homicide volontaire » ou mise en danger de la vie d’autrui. Nos invités en plateau sont le Colonel Peer de Jong, vice-président de l’Institut Themiis, spécialiste de géopolitique, Magali Barthes, spécialiste des questions internationales à LCI, Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste de politique internationale, Maitre Emmanuel Daoud, avocat représentant Korian, Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, maire-adjointe de Boutcha (Ukraine). Et par skype, Michel Foucher, géographe, diplomate et auteur de « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel » et Éric Fregona, Directeur adjoint de l'AD-PA (Association des Directeurs au service des Personnes Âgées).