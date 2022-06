Le 9h-12h du vendredi 10 juin 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 10 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine et sur les élections législatives dont le premier tour a lieu dans deux jours. Nous revenons dans le 9/12 sur l’un des symboles de Severodonetsk qui a été détruit par les bombardements russes : le Palais des Glaces ravagé par un incendie. Nous revenons sur les combats acharnés qui se poursuivent mais où les villes du Donbass tiennent bon assure Volodymyr Zelensky, nous partons également sur les routes stratégiques qui mènent à ces villes assiégées que notre reporter Michel Scott a sillonné aux côtés des forces ukrainiennes épuisées. L’Ukraine ne dépend plus désormais que des armes fournies par ses alliés étrangers et aurait épuisé tout son stock d’armement de fabrication russe et soviétique, selon plusieurs sources militaires américaines. Volodymyr Zelensky a évoqué hier avec Emmanuel Macron son besoin d’armes lourdes. Le risque d’accident nucléaire augmente à la centrale de Zaporijia, sous contrôle russe, le régulateur ukrainien affirme que le contrôle des matières nucléaires a été perdu et que les activités d’entretien du site ne sont plus réalisées. A deux jours du premier tour des élections législatives, la majorité présidentielle a du soucis à se faire puisque l’union des gauches serait en tête devant Ensemble. Le 9/12 pose la question de l’espace des Républicains et du RN dans ce duel. Nos invités en plateau sont, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po Paris et à l’Inalco, auteur de « L’Europe a-t-elle un avenir ? », Robert Ranquet, vice-Président European Expertise and Expert Institute, spécialiste du nucléaire, Vincent Hugeux Grand reporter, spécialiste de politique internationale, le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, François-Xavier Pietri, journaliste économie LCI, Écrivaine Ukrainienne basée à Paris, Yves Doutriaux, représentant permanent adjoint de la France à l’ONU, Frédéric Delpech. Par skype : Serhiy Taruta, député ukrainien, ancien gouverneur de Donetsk, Gilles Platret, vice-Président national des Républicains, maire de Chalon s/ Saône, Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement national.