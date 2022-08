Le 9h-12h du vendredi 12 août 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 12 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée aux incendies que traverse actuellement la France, à la guerre en Ukraine ainsi qu’à l’ancien président américain Donald Trump. L’Europe vient au secours de la France pour aider les pompiers en Gironde et dans les Landes. De premiers renforts sont arrivés d’Allemagne hier. D’autres en provenance de Pologne, de Roumanie et d’Autriche sont attendus. Au total, 361 pompiers européens sont mobilisés pour aider les 1100 pompiers qui combattent nuit et jour depuis mardi contre une reprise de feu du gigantesque incendie de Landiras (14 000 hectares déjà brûlés en juillet). En 3 jours, 7400 hectares de fôrets sont partis en fumée dans ce secteur, l’équivalent de plus de 10 000 terrains de foot. Un lourd bilan lié au réchauffement climatique à l’heure où le pays traverse une sécheresse historique. Nous en parlons dans le 9/12. Le site de la centrale ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d’Europe a de nouveau été bombardée hier. L’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement tandis que le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder « aussi vite que possible » au cours d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité. Le Washington Post a révélé que le FBI est venu chercher au domicile de l’ancien président américain Donald Trump des documents ayant trait à des armes nucléaires. Pas de confirmation pour l'heure que les enquêteurs aient mis la main sur des documents nucléaires mais c'est bien cela qu'ils cherchaient. Pour parler de ces sujets nos invités en plateau sont Lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Charles Sirot, co-fondateur de l’association Fresque du, Ange Noiret, journaliste météorologue à LCI ; Volodymyr Poselsky, président de l’ONG “Ukraine en Europe” et enseignant à l’Inalco, Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor (a vécu une dizaine d’année en Ukraine), général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Jean-Eric Branaa Spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Assas-Paris 2 et par skype Lieutenant-Colonel Arnaud Mendousse, officier de communication du SDIS 33, Vazken Andréassian hydrologue et directeur de recherche à l'INRAE, Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIIRAD Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Pertro Andriyouchenko, maire adjoint de Marioupol, Christopher Mesnooh, avocat franco-américain.