Le 9h-12h du vendredi 13 mai 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 13 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine présentée par Jean-Mathieu Pernin. Les forces russes progressent lentement dans le Donbass mais maintiennent toujours la région sous pression. C’est particulièrement le cas à Marioupol, où les derniers combattants retranchés dans l’usine Azovstal espèrent toujours être évacués. Au sud-ouest, l’administration militaire d’Odessa affirme avoir endommagé un navire russe dans la mer Noire, près de l’île aux serpents. L’ONU a approuvé hier le lancement d’une enquête dans plusieurs localités de Kiev, Tchernihiv et Kharkiv, sur les atrocités reprochées aux troupes d’occupation russes : sur quoi ces investigations peuvent-elles déboucher ? Un ukrainien, déporté en Russie, témoigne ce matin dans notre émission. Nous serions également en direct avec Oleksiy Kuleba, le chef des opérations humanitaires de Kiev. Kharkiv libérée : ce que les russes ont laissé derrière eux. Thomas Misrachi est notre envoyé spécial sur place. À quoi ressemblent les villages après le passage des Russes ? La Finlande s’est décidée à rentrer dans l’Otan, un revers pour V.Poutine : faut-il craindre une riposte ? Nos invités en plateau sont l’écrivaine Irena Karpa, le consultant spécialiste des questions de sécurité et de défense en Europe centrale et orientale Denys Kolesnyk, l’ ancien fusilier de l’armée française Adrien Bocquet, l’amiral Jean-Louis Vichot, ancien chef d'une mission militaire auprès de l'OTAN, et le représentant permanent adjoint de la France à l’ONU, Yves Doutriaux.