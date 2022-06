Le 9h-12h du vendredi 17 juin 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 17 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine et sur le second tour des élections législatives qui aura lieu dans deux jours. L’Ukraine est suspendue au verdict de la Commission européenne qui doit rendre aujourd’hui son avis sur la candidature de Kiev à l’Union européenne. Hier, Paris, Rome et Berlin ont ouvert la voie à une procédure accélérée. Nous posons la question sur ce que cela signifie et si il s’agit d’une provocation pour Moscou avec un risque d’escalade dans le conflit à Oleksiy Goncharenko, député ukrainien. Nous partons également dans le Donbass où nos reporters ont suivi les forces ukrainiennes dans leur base arrière, à quelques kilomètres de la ligne e front. A deux jours du second tour des élections législatives le risque d’une abstention record et d’une majorité relative pour Emmanuel Macron n’est pas exclue. Le président sera-t-il contraint de négocier pour faire passer ses textes ? qui sera le faiseur de rois ? Réponse dans le 9/12. Nous donnons la parole à la NUPES, au Rassemblement national ainsi qu’à l’UDI dans cette édition du 9/12 . Nos invités en plateau sont le Général Henri Pinard Legry, ancien président de l'association soutien à l'armée française, Ulrich Bounat, analyste géopolitique d’Europe centrale et de l’est et auteur de “La guerre hybride en Ukraine, quelles perspectives?, Irena Karpa, écrivaine ukrainienne basée à Paris, le général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste de politique internationale, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Arlette Chabot, éditorialiste politique à LCI, Arnaud Stephan, spécialiste en communication politique, Soazig Quemener, rédactrice en chef politique à Marianne, Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI.