Le 9h-12h du vendredi 19 août 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 19 août 2022 : l'édition d'aujourd'hui est dédiée aux intempéries en Corse qui ont coûté la vie à cinq personnes hier ainsi qu'à la guerre en Ukraine. Au lendemain du terrible orage meurtrier qui a frappé la Corse, les questions émergent : la drame aurait-il pu être évité ? la situation aurait-elle pu être mieux anticipé ? Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin est dans un camping de Calvi ce matin. La Russie qui va accueillir des troupes chinoises pour des exercices militaires conjoints, cela devrait avoir lieu entre le 30 aout et le 5 septembre. Voilà ce que dit Pékin : « L'objectif est d'approfondir la coopération pratique et amicale avec les armées des pays participants, d'accroître le niveau de collaboration stratégique entre les parties participantes et de renforcer la capacité à répondre aux diverses menaces pour la sécurité». La guerre est-elle en train de s'étendre jusqu'à la Crimée ? la péninsule sous contrôle russe depuis 2014, était épargnée depuis le début de l'invasion. Ca ne semble plus être le cas. Moscou vient d'activer son système de défense aérienne près de la ville de Kertch là où se trouve le pont reliant la Crimée à la Russie. Nos invités en plateau sont Aline Le Bail-Kremer, co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine, Anne Kraatz, docteure en Histoire, senior fellow Institut Open Diplomac, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Ludovic Pinganaud, expert en gestion de crise, cabinet ATRISC, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Guillaume Woznica, journaliste météorologue à LCI et par skype : Patrick Martin-Genier, spécialiste des relations internationales, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, auteur du livre "Le renseignement français en 100 dates" (Ed. Perrin), Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agate Météo, Frédéric Denhez, journaliste et écrivain spécialiste des questions environnementales.