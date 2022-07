Le 9h-12h du vendredi 1er juillet

Au programme du 9/12 du vendredi 1er juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine, à la pandémie de Covid-19 et à l’affaire dans laquelle un chauffeur de taxi reconnu coupable de viols a reçu une peine très faible. Nous revenons sur les frappes meurtrières survenues près d’Odessa ayant fait 17 morts dont 3 enfants, sur le tir d’un missile russe tiré par un avion stratégique qui a touché plusieurs immeubles résidentiels alors que Moscou s’était retiré de l’Ile aux Serpents, point stratégique en Mer noire. Nous évoquons également l’avertissement de l’ancien secrétaire de l’OTAN Jaap de Hoop Scheffer qui dit vouloir bloquer et expulser Vadimir Poutine partout où cela est possible. Il craint que la soif de conquête du président russe ne soit pas apaisée. La Géorgie, la Moldavie et les Etats baltes figurent parmi ses autres cibles selon lui. Le 9/12 revient également sur les propos tenus par Emmanuel Macron lors d’une conversation téléphonique qui pensait éviter l’invasion en Ukraine quatre jours avant le début de la guerre. Notre été sera-t-il gâché par cette reprise épidémique inattendue ? Nous en parlons dans l’émission d’aujourd’hui. Enfin, nous évoquons l’affaire de viols dont ont été victimes Karine et Samantha et dans laquelle la condamnation du chauffeur de taxi rendu coupable est très faible. Nos invités en plateau sont Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Vincent Hugeux, grand reporter et spécialiste de politique internationale, Xavier de Giacomoni, grand reporter pour LCI, Gérald Kierzek, consultant LCI, directeur médical de doctissimo.fr, Dr Caroline Gutsmuth, médecin biologiste laboratoire BIOGROUP, Maurine Bajac, Me Marc-Antoine Aimard, avocat de Samantha et par skype Emmanuel Dupuy, Consultant dans le domaine Défense, sécurité et armement. président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l’énergie, professeur à l'Institut français du pétrole à l'université Paris Dauphine et à Sciences Po, Pr Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine, Karine, victime de viol, Samantha, victime de viol et Me Sonia El Midouli, avocate de Karine.