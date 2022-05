Le 9h-12h du vendredi 20 mai 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 20 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine présentée par Damien Givelet. La bataille de Belogorivka, dans le Donbass, a été remportée par les combattants ukrainiens. Ce serait la plus grande défaite russe de bataille de chars, notamment pris au piège dans la rivière Donets. La Russie pourrait avoir perdu au total un quart de ses tanks disponibles, un nombre colossal. Face à l'incapacité des russes à tenir ou à conquérir le terrain, des purges de certains généraux auraient été enclenchées à Moscou. Inquiétudes en Moldavie, ce pays frontalier de l’Ukraine : doit-il craindre la menace de Vladimir Poutine ? Abritant des séparatistes prorusses, la population est tiraillée entre les deux camps. Dans la nuit, le congrès américain a entériné l’attribution d’une enveloppe gigantesque de 40 milliards de dollars d’aide à l’effort de guerre en Ukraine, soit plus de 25% du PIB de l’Ukraine. Nos invités en plateau sont Volodymyr Poselsky, président de l’ONG “Ukraine en Europe” et enseignant à l’Inalco, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Kylyna Kurochka, coordinatrice de projets humanitaires en Ukraine, Michel Polacco, expert en aéronautique et questions de défense et nucléaire, et Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de politique internationale.