Le 9h-12h du vendredi 22 juillet 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 22 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique nationale et sur la guerre en Ukraine. La Première ministre a déclaré que « l’esprit de responsabilité l’a emporté » et s’est félicité de l’adoption du projet de loi sur le pouvoir d’achat. Après quatre jours et une nuit de débats dans une ambiance chaotique, c’était un test pour le camp présidentiel. Les alliances avec les Républicains et le RN ont été nécessaires pour voter ces mesures prévues pour alléger les coûts de la vie quotidienne des Français. Un accord a été trouvé entre la Russie et l’Ukraine sur l’exportation des céréales. C’est un soulagement pour la communauté internationale confrontée aux risques de famine dans le monde. Moscou lâche un peu de lest sur le blé mais maintient ses objectifs militaires. Nous évoquons tout cela dans le 9/12 d’aujourd’hui. « Nous devons nous préparer à une interruption du gaz russe » a déclaré la présidente de la Commission européenne. Ursula Van Der Leyen a présenté le plan d’urgence et appelle à l’unité des 27. Mais la solidarité divise les Etats membres. La Hongrie enfonce le clou : elle veut acheter 700 millions de mètres cubes de gaz supplémentaires à la Russie. Nos invités en plateau sont Emmanuel Rivière, politologue et directeur international pour les études politiques de Kantar Public, Shannon Seban, conseillère Municipale Renaissance à Rosny sous bois, Stéphanie Villers, économiste, Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Anne Kraatz, docteure en histoire, senior fellow Institut Open Diplomacy, David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'IRIS et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Co-Auteur de “La République islamique d'Iran en crise systémique - Quatre décennies de tourments” (édition L’Harmattan), Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting et par skype Paolo Levi, correspondant italien en France de l'agence de presse Ansa.