Le 9h-12h du vendredi 24 juin 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 24 juin 2022 : L’édition d’aujourd’hui est consacrée à la politique nationale, au Covid-19, puisque le nombre de nouveaux cas a doublé en France en une semaine, ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Nous revenons sur la déclaration d’Elisabeth Borne qui a affirmé hier sur LCI « être à l’action », être en train de chercher à construire une majorité et assuré être dans le dialogue et poursuit aujourd’hui ses consultations avec les représentants de la majorité. Dans l’édition d’aujourd’hui nous évoquons le fait que les forces ukrainiennes ont reçu l’ordre de se retirer de Severodonestk car la pression russe est trop forte a-t-on appris de la part Kiev ce matin. Quatre mois jour pour jour après le début de la guerre, l’Ukraine obtient le statut de candidat à l’Union européenne : « Le point de départ d’une nouvelle Histoire pour l’Europe » dit Volodymyr Zelensky. Nous évoquons également le Covid-19 qui est de retour en force dans le pays. 800 000 cas ont été recensés sur les dernières vingt-quatre heures, une hausse de 50 % en une semaine, deux variants sont en cause, nous vous expliquons tout. Nos invités en plateau sont Jean-Daniel Lévy, directeur du département Politique & Opinion, Harris Interactive, Nicolas Domenach, éditorialiste LCI, Virginie Le Guay, éditorialiste politique, Maurice Szafran, éditorialiste à Challenges, Dr Anne Senequier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques) auteur de “La géopolitique tout simplement” (ed. Eyrolles), Dr Marcel Ichou, médecin généraliste, Gérald Kierzek, consultant LCI, directeur médical de Doctissimo.fr, Irena Karpa, écrivaine Ukrainienne basée à Paris, Général Jean-Claude Allard, directeur de recherche à l’IRIS, Magali Barthès, spécialiste des questions internationales à LCI, Vincent Hugeux, Grand reporter, spécialiste de politique internationale et par skype : Mircea Sofonea, épidémiologiste et maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l’université de Montpellier, Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches, Dr Renaud Nadjahi, président de l’union régionale des pharmaciens d’Ile de France, Oleksiy Goncharenko, député ukrainien.