Le 9h-12h du vendredi 26 août 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 26 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine et à la venue d’Emmanuel Macron en Algérie. La catastrophe a été frôlée hier à la centrale de Zaporijjia. Un incendie s’est déclaré très près du réacteur numéro 6. Il a entraîné une déconnexion automatique et totale de cette centrale avec le réseau électrique ukrainien. Les conséquences sont potentiellement dramatiques. Interrogation sur qui était visé par les Russes hier à Tchapliné. De nouvelles images de l’attaque d’un train dévoilent l’ampleur des dégâts. Les Russes ont revendiqué ces bombardements. Ils affirment avoir frappé un train de militaires et tué 200 soldats en partance pour les zones de combat à l’Est. En Algérie la réconciliation est-elle scellée entre Macron et Abdelmadjid Tebboune? Leurs relations semblent en tout cas au beau fixe. Au cours de ce deuxième voyage du président français en Algérie. Après les polémiques sur la “dette mémorielle" dénoncée par Emmanuel Macron. Les 2 hommes se sont entretenus pendant deux heures hier. Nos invités en plateau sont Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, Caroline Didier, président de l’ONG Doc4Ukraine, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Damien Fleurot, rédacteur en chef adjoint du service politique TF1/LCI, Magali Barthes, journaliste internationale à LCI et par skype Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur en relations euro-arabes associé au CECID (Université Libre de Bruxelles), auteur de “Guerre en Algérie : le trou noir de la mémoire” (Ed. Erick Bonnier), Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Assas-Paris II, Robert Ranquet, spécialiste du nucléaire.