Le 9h-12h du vendredi 27 mai 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 27 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. De nouveaux bombardements meurtriers sur la ville de Kharkiv : des missiles ont touché un secteur résidentiel au nord de la deuxième ville du pays, faisant au moins 9 morts et 19 blessés. Une pluie de feu semble s'être abattue sur la ville. L'armée russe aurait fait usage, à Kharkiv, de bombes incendiaires. Les violents combats se poursuivent à l'est et une offensive militaire d'intensité maximale a lieu. Volodymyr Zelensky accuse à nouveau la Russie de génocide mais aussi de pratiquer la déportation et les tueries de masse dans le Donbass. Le chef de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, estime que le sujet de l'Ukraine est clos et se dit intéressé par la Pologne, dans une vidéo publiée sur Instagram. Après l'Ukraine, la Pologne risque-t-elle d'être attaquée ? Nos invités en plateau sont Volodymyr Poselsky, président de l’ONG “Ukraine en Europe”, Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de politique internationale, Amélie Ferey, experte en défense et chercheuse au sein du Centre des Études de sécurité à l’IFRI, l’amiral Jean-Louis Vichot, ancien chef d'une mission militaire auprès de l'OTAN, Liliya Bogaychuk, expatriée en France depuis 20 ans d'origine ukrainienne. En direct de l’Ukraine, nous sommes avec Andrii Osadchuk, député ukrainien de Kiev.