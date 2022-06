Le 9h-12h du vendredi 3 juin 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 3 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine, qui a débuté il y a tout juste 100 jours, sur ce que l’on peut attendre du match de football qui opposera la France au Danemark au Stade de France ce soir suite aux incidents qui sont survenus samedi 27 juin lors de la finale de la League des champions et la dernière partie du 9/12 est consacré au Jubilé de la reine Elizabeth II. Un bilan de la situation du conflit en Ukraine est donc fait à l’heure où la Russie contrôlerait désormais 20% du territoire ukrainien. Cela implique des changements pour l’Ukraine, pour la Russie, pour l’équilibre du monde et sur ce qu’il va se passer maintenant. Changements sur lesquels nous revenons dans le 9/12 alors que l’OTAN met en garde les occidentaux qui doivent se préparer « à une guerre d’usure » sur le « long terme ». On revient aussi sur les révélations de Newsweek au sujet de Vladimir Poutine qui selon un rapport du renseignement américain aurait bien été soigné pour un cancer avancé et aurait été la cible d’un assassinat. Nos invités en plateau sont Michel Polacco, expert en aéronautique, en questions de défense et nucléaire, Irena Karpa, écrivaine ukrainienne basée à Paris , Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement et auteur du livre « Le renseignement français en 100 dates », Magali Barthes, journaliste au service étranger de LCI, Xavier de Giacomoni, grand reporter à LCI, Mathieu Zagrodzki, chercheur spécialisé dans la sécurité intérieure, Erwan Guermeur, secrétaire départemental Unité SGP Police FO 93, Shems el Khalfaoui, adjoint au Maire de Saint-Denis , Catherine Ivanichtchenko rédactrice en chef adjointe de Voici, Marc Roche, biographe royal correspondant au « Point » à Londres et auteur de « Les Borgia à Buckingham », Philippe Turle, journaliste britannique et chroniqueur international à France 24 et Karima Charni, journaliste culture LCI.