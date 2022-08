Le 9h-12h du vendredi 5 août 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 5 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la condamnation de la joueuse américaine de basket à 9 ans de prison par la Russie Brittney Griner pour «trafic de drogue », sur la guerre en Ukraine, la situation à Taiwan ainsi qu’à la sécheresse que traverse actuellement la France. Serguei Lavrov, le ministre des affaires étrangères russes se dit « prêt à discuter » la libération de la joueuse de basket américaine contre celle d’un ressortissant russe. Nous évoquons également les déclarations d’Amnesty international qui considère que les tactiques de combats ukrainiens mettent en danger la population civile. Volodymyr Zelensky estime que l’ONG est favorable à la Russie. La sécheresse que traverse actuellement le pays donne lieu à des restrictions de la part du gouvernement. Nous en parlons dans le 9/12. Enfin, nous évoquons la sortie de prison de Patrick Balkany l’ancien maire de Levallois-Perret et son arrivée dans maison de Giverny aux côtés de son épouse. Nos invités en plateau sont Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la Revue Conflits, expert en géopolitique et stratégie, Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Assas-Paris-II, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Éric Frétillère, président d'Irrigants de France, agriculteur, Ange Noiret, journaliste météorologue à LCI, Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI, Matthieu ANQUEZ, consultant en géopolitique et prospective, ARES Stratégie et par skype : Alex Taylor, journaliste européen, Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement, présidente de Cap21, Ludovic Dupin porte-parole de la Société Française d'Énergie Nucléaire (SFEN), David Rigoulet-Roze Chercheur associé à l'IRIS et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques.