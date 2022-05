Le 9h-12h du vendredi 6 mai 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 6 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. Le chaos est sans fin dans l’usine d’Azovstal. Les russes avaient promis un cessez-le-feu de 72H afin de procéder à une évacuation des civils encore bloqués dans l’aciérie, mais le site est à nouveau bombardé. Où en est l’assaut russe ? Un nouveau convoi de l'ONU est attendu ce matin pour évacuer les 200 civils encore pris au piège, arrivera-t-il à mener cette mission à bien ? L’opération viendrait de commencer. 9 mai : les ukrainiens redoutent le pire pour cette date symbolique. Afin d’assurer la sécurité des habitants, un couvre-feu à Kiev est envisagé. La Russie organisera un grand défilé à Moscou pour célébrer sa victoire sur le nazis en 1945. Cette démonstration de force sera-t-elle accompagnée, sur le terrain de la guerre en Ukraine, par de nouvelles attaques ou par des tentatives d’intimidation ? La crainte que la guerre en Ukraine ne dégénère en troisième guerre mondiale : la Suède et la Finlande sont menacés par Moscou pour avoir affiché leur volonté de rejoindre l'OTAN. Ailleurs, l’angoisse est forte en Moldavie, soumise à la pression des russes qui frappent à la frontière. Ces pays se trouvent impliqués malgré eux dans la guerre, le risque d’un conflit mondialisé est-il réel ? Nos invités en plateau sont le général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Anne Genetet, membre LaREM du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée nationale, et Denys Kolesnyk, consultant et analyste spécialiste des questions de sécurité et de défense en Europe centrale et orientale. Nous sommes en direct d’Ukraine ce matin avec Petro Andriyouchenko, le maire-adjoint de Marioupol.