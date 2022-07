Le 9h-12h du vendredi 9 juillet 2022

Au programme du 9/12 du vendredi 9 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à l’actualité internationale et à la politique nationale. On évoque ce matin le décès de l’ex premier ministre japonais Shinzo Abe à l’âge de 67 ans qui a été abattu alors qu’il participait à un évènement politique dans la région de Nara au Japon. L’ancien dirigeant japonais a été touché au cou. Vladimir Poutine a déclaré que « les choses sérieuses n’ont pas commencé en Ukraine ». S’ajoute à cela la volonté du président de la Douma la rétrocession de l’Alaska pour répondre aux sanctions américaines. Nous abordons cela dans le 9/12 d’aujourd’hui ainsi que l’injonction d’Emmanuel Macron à ses ministres et à son camp d’être en campagne permanente après la présentation du premier grand texte du quinquennat, le texte sur le pouvoir d’achat. Nos invités en plateau sont Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI, François-Xavier Pietri, journaliste économie à LCI, Nicolas Domenach, éditorialiste politiqu à LCI, Rachel Binhas, journaliste à Marianne, Magali Barthes, journaliste spécialiste de questions internationales à LCI, Xavier de Giacomoni, grand reporter à LCI, Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste de politique internationale, Valérie Niquet, politologue et chercheuse à la FRS spécialiste de l’Asie, Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes et Président du mouvement Européen-France, Anne Kraatz, docteure en histoire, senior fellow Institut Open Diplomacy, Anastasia Kirilenko, journaliste d’enquête indépendante russe, co-réalisatrice du documentaire “Poutine, le parrain” et par skype : Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris Île-de-France, Colonel Peer De Jong, vice-président de l’Institut Themiis, spécialiste de géopolitique.