Le Club de l'Info du mardi 25 octobre

Au sommaire du Club de l'Info, une enquête journalistique a montré l'existence d'une cellule russe composée d'une trentaine d'ingénieurs militaires spécialisés dans la programmation et le ciblage des missiles du Kremlin. Qui sont-ils et peut-on parler de crime de guerre ? L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé qu'elle se rendra bien en Ukraine dans les prochains jours afin de vérifier les allégations de Moscou sur la volonté de l'Ukraine de fabriquer une bombe sale. L'AIEA est-elle en train de rentrer dans le jeu de Poutine ? Selon un dernier rapport ukrainien, un certain nombre de proches de Vladimir Poutine sont en désaccord avec ses méthodes. Une révolution de palais est-elle possible ? Au Royaume-Uni, Charles 3 a officiellement nommé Rishi Sounak 1er ministre. Le successeur de Liz Truss a désormais 2 missions : redresser l'économie et répondre aux revendications sociales. Mission impossible pour le milliardaire ?