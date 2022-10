Le Club de l'Info du mercredi 26 octobre

Au sommaire du Club de l'Info, Vladimir Poutine agite une nouvelle fois la menace nucléaire. La Russie a débuté un entraînement durant lequel ses forces de dissuasion nucléaire se sont déployées. Cette menace est-elle à prendre au sérieux ? À Kherson, la milice Wagner, qui pour l'instant était la dernière force russe à avancer, essuie ses premiers revers. Comment va réagir le chef de cette milice, Evgueni Prigojine, un proche de Vladimir Poutine ? La Russie est-elle vouée à reculer ? Avec l'hiver qui arrive, la stratégie des deux armées devra évoluer pour s'adapter. À quel point le conflit changera de nature avec le froid et la neige ? En Iran 40 jours après la mort de de Mahsa Amini, les manifestations continuent. Jusqu’ou peut aller la révolte iranienne ? Ce midi, le Président Macron et le Chancelier Allemand Scholz se sont rencontré à l'Élysée. Que sait-on sur cet entretien ? Quel est son but ?