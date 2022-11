Le Club de l'Info du vendredi 18 novembre

Au sommaire du Club de l’Info, de plus en plus de soldats russes brisent la loi du silence et se plaignent de leur traitement. Combien de temps pourront tenir les soldats de l’armée russe ? La guerre en Ukraine devient une véritable guerre de position où soldats russes et ukrainiens s’enterrent dans leurs tranchées. Peut-il y avoir de nouvelles avancées de chaque côté ? Avec l’hiver qui s’installe, les attaques contre les installations énergétiques ukrainiennes commencent à toucher les populations des grandes villes ukrainiennes. Comment les ukrainiens peuvent-ils passer l’hiver ? Plus à l’est du globe, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique, qui a atterri au large des côtes du Japon. À quoi joue le Régime de Kim Jong-Un ?