Le Club de l'Info du vendredi 7 octobre

Au sommaire du CLub de l'Info, le Président américain a prévenu, Vladimir ne bluff pas, il pourrait utiliser l'arme nucléaire. Sommes-nous à l'aube de l'apocalypse nucléaire ? Les premières voix dissidentes apparaissent au Kremlin, des membres du gouvernement parlent d'un homme perdu. La guerre en Ukraine peut-elle prendre fin par une révolution de palais ? La reconquête ukrainienne se poursuit et la ville de Kherson est sur le point de tombée. Une fois cette ville reprise par l'armée ukrainienne, le prochain objectif sera-t-il la Crimée ? Le prix Nobel a été décerné aujourd'hui à un opposant biélorusse et à deux ONG, l'une ukrainienne et l'autre russe, qui luttent contre le pouvoir russe. Ce prix Nobel est-il un message anti-Poutine ? A 17, Emmanuel Macron s’exprime depuis Prague à l’occasion d’un sommet de la Communauté politique européenne. Quels seront les sujets abordés par le chef de l’État ?