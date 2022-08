Le Club du 01 août

Au sommaire du Club, le président de la République, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky pendant 1h30. De quoi ont parlé les deux présidents ? Le premier navire céréalier à quitter le port d’Odessa depuis le début de l’offensive russe il y a 6 mois. L'accord entre russes et ukrainiens pourra-t-il tenir ? Grand gagnant de l'accord sur les céréales, le Président Turc, Recep Erdogan avance ses pions sur l'échiquier mondial. Quelles sont ses réelles ambitions ? Vladimir Poutine en dévoile encore un peu plus sur ses propres ambitions. Le président russe se veut à présent le nouveau « maître des mers » et dévoile sa nouvelle doctrine maritime. Faut-il s'en inquiéter ?