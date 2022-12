Le Club du 17 décembre

Présenté vendredi, samedi et dimanche par Marie-Aline Meliyi. Parmi les nouveautés de la saison 2022-2023, le Club Info présenté par Marie-Aline Meliyi du vendredi au dimanche à 15h00. Trois heures d’émission en direct, dès le vendredi, pour prendre le temps de l’analyse et du débat avec des invités et une équipe composée d'experts sur des questions clés de l'actualité. Marie-Aline Meliyi sera entourée cette année de nombreux éditorialistes parmi eux Arlette Chabot, Patrice Duhamel, Damien Fleurot, Frédéric Dabi, Rachel Khan, Arnaud Stéphan, Amine El Khatmi et Frédéric Delpech.