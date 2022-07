Le Club du 29 juillet

Au sommaire du Club, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a effectué une visite surprise dans le port d'Odessa. Les exportations des céréales ukrainiens sont-elles désormais garanties ? Dans un rapport du congrès américain, les unités de l'armée russes sont décrites comme démotivées et faibles. L'armée russe pourra-t-elle durée dans le temps ? Malgré la guerre qui fait de très nombreux morts, l'Ukraine voit un boom des mariages. Est-ce une manière joyeuse de défier l'ennemi ? Dans le pacifique la tension monte entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Taiwan. Pekin s'inspira-t-elle de l'offensive russe afin d'annexer l'île taïwanaise ? À 17h, nos experts décryptent l'actualité politique. Dans notre dernier sondage exclusive, en association avec Harris interactive, 88% des Français sont favorables à la loi sur le pouvoir d'achat. Cependant, pensent-ils que cela aura un effet sur leur pouvoir d'achat ? Après l'accord entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan et au lendemain de la visite de Mohammed Ben Salmane la gauche est vent. Les Droits de l'Homme, doivent-ils être mis en second plan face à la crise énergétique ?