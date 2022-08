Le Club du jeudi 18 août

Au sommaire du Club, La Corse est frappée depuis ce matin par des orages particulièrement violents. Quel est le bilan humain et matériel de ces intempéries ? Cet Après-midi, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres et les présidents Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan se rencontre à Lviv en Ukraine. Quel est le but de cette rencontre tripartite ? L'armée ukrainienne continue de faire de la Crimée sa priorité. L'une de ses cibles est le pont de Kertch, pont reliant la Crimée à la Russie et inauguré par Vladimir Poutine en 2018. Cette stratégie sera-t-elle payante ? La centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine est toujours au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Une catastrophe nucléaire est-elle inévitable ? À Kherson, le referendum sur le rattachement à la Russie n'en fini pad d'être repoussé. La russification des territoires occupés est-elle au ralenti ?