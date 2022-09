Le Club du mardi 6 septembre

Au programme du Club, le géant russe de l'énergie GAZPROM a averti, l'Europe va passer un hiver froid. La Russie va-t-elle fermer le robinet du gaz ? À Vostok, Vladimir Poutine est au côté de son ministre de la Défense et de son chef d'état-major pour assister à un exercice militare en compagnie de ses alliés. Voit-on émerger un nouvel axe ? Les inspecteurs de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique ont rendu son rapport après sa visite de la centrale nucléaire de Zaporijia et ils demandent une "zone de sécurité". Russes et ukrainiens peuvent-ils s'entendre pour éviter une catastrophe nucléaire ? À 17h, nos experts décryptent les derniers événements politiques. L'entraîneur du PSG a créé la polémique en ironisant sur une possible limitation de l'utilisation de jet privée pour les déplacements de son équipe. Ces déclarations, sont-elles révélatrices d'un manque de prise de conscience du changement climatique chez certains ? Le gouvernement multiplie les déclarations guerrières sur la crise énergétique. Sommes-nous prêts à la sobriété ?