Le Club du vendredi 16 septembre

Au sommaire du Club, L'Ukraine accuse la Russie de meurtres de masse après la découverte de corps enterrés dans la ville d'Izioum. Des centaines de tombes ont été retrouvées depuis que la ville a été libérée nous dit Kiev. Qu'en est-il vraiment ? Des erreurs ont été commises et ils doivent en tirer les conclusions, analyse cinglante des difficultés de l'armée russe par le leader tchétchène M. Kadyrov. Quel est l'état des forces russes ? Poutine persona non grata aux funérailles d'Elizabeth II, le Kremlin dénonce une attitude blasphématoire et immorale même si le président russe ne comptait pas s'y rendre. Isolé, affaibli, jusqu'où ira Vladimir Poutine ? Est-il d'autant plus dangereux maintenant qu'il est acculé sur le terrain ?