Le Club du vendredi 19 août

Au sommaire du Club, le classement des donateurs de l'Ukraine met sur le podium les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Pologne. Où se positionne l'Union européenne et plus particulièrement la France ? Sur le terrain, l'armée ukrainienne à perdu de nombreux soldats depuis le début du conflit et peine aujourd'hui à recruter. Le manque de soldats risque-t-il de se ressentir rapidement ? La Russie a déployé hier des missiles hypersoniques dans son enclave de Kaliningrad, aux portes de l'Europe. Le Kremlin est-il une nouvelle fois en train de menacer l'Europe ? En Crimée, l'objectif de l'armée ukrainienne de s'attaquer au pont Kertch reste une priorité. EN réponse, l'armée russe a active l'état d'alerte aérienne. La Russie parviendra-t-elle à protéger ce pont stratégique qui relie la Crimée à la Russie ? Aujourd'hui, les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenu au téléphone est ont évoqué les menaces qui pèsent sur la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Cet entretien permettra-t-il d'éviter une catastrophe nucléaire ?