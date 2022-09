Le Club du vendredi 2 septembre

Au sommaire du Club de l'Info, aujourd'hui s'est tenu un conseil de défense consacré à la crise énergétique. Quelles sont les mesures annoncées par le gouvernement ? En Ukraine, l'inspection de la centrale nucléaire de Zaporijia par l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique se poursuit. Permettra-t-elle d'éviter une catastrophe nucléaire ? Dans le même temps, Vladimir Poutine était à Kaliningrad, enclave russe sur la mer baltique. Quel est l'objectif de cette visite ? À 17h, nos experts analysent les derniers événements politiques. Devant le MEDEF, le Directeur général d'EDF a remis en cause la politique énergétique, et plus particulièrement nucléaire, de la France de ces dernières années. La France peut-elle faire face aux enjeux énergétiques ? Comment nos voisins européens gèrent-ils cette crise ?