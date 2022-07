Le Club Le Chatelier du 19 juillet

Au sommaire du Club Le Chatelier, en Gironde les incendies continuent. Un territoire qui fait 2 fois et demie la taille de Paris est déjà parti en fumée. Que peut faire l'Etat ? Sommes-nous suffisamment préparés pour lutter contre ces Incendies ? En Ukraine, l'armée russe semble reprendre son offensive et intensifie ses frappes. Combien de temps pourra tenir l'armée ukrainienne ? Dans le même temps, Vladimir Poutine se rend à Téhéran afin d'y rencontrer les présidents iranien et turc. Une nouvelle alliance anti-occidentale est-elle en train de naître ?