Le Club Le Chatelier du 22 juillet

Au sommaire du Club, Bruno Le Maire s'exprime depuis l'Assemblée Nationale sur la prime carburant et la taxe des hypers-profits. Quelles annonces le ministre de l'Économie va-t-il faire ? À Istanbul, la Russie et l'Ukraine signent un accord sur le blé. Est-ce le début d'une désescalade ? Comment cet accord sera mis en place ? À 17 h, nos experts décryptent les derniers événements politiques. La loi sur le pouvoir d'achat a été votée hier par l'Assemblée Nationale. Quels sont les tenants et les aboutissants ?