Le Club Le Chatelier du jeudi 12 janvier

Le front est de l'Ukraine mobilise l’essentiel des troupes d'élite ukrainiennes. Soledar n’est pas perdue, Bakhmout est encore à peu près protégée. Malgré tout, ne serait-il pas raisonnable de lâcher Soledar, pour mieux protéger Bakhmout ? Prigojine était-il oui ou non dans là mine de Soledar hier ? Nivin Potros répond à la question. Les munitions, les armes de gros calibre, et l’artillerie manquent. A quel terme les Ukrainienns peuvent-ils espérer avoir un peu d’air de ce point de vue là ? L'enjeu, pour l’instant, est de défendre. Enfin, portrait d’une femme, russe, commissaire aux enfants. On sait maintenant qu’elle est l'une des chevilles ouvrières de là déportation de milliers d’enfants ukrainiens vers la Russie…