Le Club Le Chatelier du jeudi 13 octobre

Au sommaire du Club Le Chatelier, au kazakhstan Vladimir son homologue turque, pour parler d'une possible vente du gaz russe à la Turquie. En cas d'un accord, cela ne risque-t-il pas de remettre en cause le rôle de médiateur de la Turquie dans le conflit russo-ukrainien ? Sur le terrain, la ville de Bakhmout, près de Donestk, est sur le point d'être reprise par l'armée russe. Cela, signifie-t-il la fin de la contre-offensive ukrainienne ? Ce matin , Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Conseil de l'Europe. Devant les représentants des différents pays européens, le Président ukrainien a demandé une aide militaire plus importante, notamment en termes d'armes anti-aériennes. Où se positionne la France dans l'aide militaire apportée à l'Ukraine ?