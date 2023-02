Le Club Le Chatelier du jeudi 16 février 2023

Au sommaire du Club, Nos envoyées spéciales, Léa Merlier et Sophie Chevallereau sont de retour de Turquie et seront en plateau avec nous. On reviendra sur ce drame abominable, les difficultés à raconter l'indicible et sur les scandales qui ne manqueront pas d'éclater. Le chronomètre est en marche à l'Assemblée. Dans un peu plus de 24 heures, c'est la fin des discussions sur les retraites à l’Assemblée. Enfin, Vladimir Poutine a-t-il les moyens de ses ambitions ? Les occidentaux n’y croient pas. Ils ont des arguments apparemment solides…