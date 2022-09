Le Club Le Chatelier du jeudi 1er septembre

Au programme, les inspecteurs de l'Agence Internationale de L'Énergie Atomique sont arrivés sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Leur visite va-t-elle permettre d'éviter une catastrophe ? Sur le terrain, l'armée russe semble avoir du mal à maintenir une discipline dans ses rangs. Le commandement de l'armée russe est-il la cause de ses difficultés ? Dans les territoires occupés, une partie de la population est déplacée vers la Russie et passe par des camps de filtration. À quoi ressemblent ces camps ? À 17 h, nos experts décryptent les derniers événements politiques. Le Président Emmanuel Macron s'exprime devant les ambassadeurs. Quelle est la place de la France dans le monde ? La première ministre occupe tous les terrains. Quel est le but de cette surexposition médiatique ? Le gouvernement veut remettre sur la table la réforme des retraites. Est-ce le bon moment ?