Le Club Le Chatelier du jeudi 2 février

La ville de Volgograd attend Vladimir Poutine pour les commémorations de la bataille de Stalingrad. 80 ans aujourd'hui et un parallèle totalement assumé entre cette bataille héroïque et l’opération militaire en Ukraine. Nos équipes sont sur place, à Stalingrad, notamment pour nous aider à comprendre pourquoi et comment Poutine veut réhabiliter Staline. Les forces ukrainiennes sont, elles, certaines que la fameuse grande offensive est imminente. C’est en tous cas ce qu’elles communiquent : 500 000 hommes sont prêts à mener bataille. On verra également que le chef du Kremlin n’exclut pas des raids aériens à ses frontières. En réaction notamment aux armes à moyenne où longue portée que les occidentaux vont livrer…