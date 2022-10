Le Club Le Chatelier du jeudi 20 octobre

Au sommaire du Club Le Chatelier, après seulement 44 jours la première Ministre britannique, Liz Struss, a présenté sa démission. Quelles sont les raisons de cette démission ? Qui pour lui succéder ? En Ukraine, les autorités pro-russes de la ville de Kherson continuent l'évacuation de ville. Sur le terrain, la clé de la reconquête de Kherson semble être un barrage au nord de la ville. Kherson risque-t-elle l'inondation en cas de destruction de l'ouvrage ? Du côté russe, le Kremlin commence à admettre les difficultés de son armée sur le terrain. En réponse, Vladimir Poutine s'appuie encore un peu plus sur la milice Wagner. Quelles sont les missions de la milice Wagner sur le terrain ? Peut-on parler d'une armée parallèle ? En Europe, l'unité se fragilise. Le couple franco-allemand en est l'exemple, la relation entre Olaf Schulz et Emmanuel Macron commence à se tendre et des tensions naissent. Comment expliquer ces tensions ?