Le Club Le Chatelier du jeudi 22 décembre

Bienvenue dans le club Le Chatelier. Où est Volodymyr Zelensky? On l’imagine en train de rentrer au pays après le déplacement particulièrement réussi et empreint d'émotion. Qu’en ont pensé les Américains? Nous nous rendrons à Washington pour le savoir. Le Kremlin, quant à lui, parle de guerre indirecte menée contre les russes par les États- Unis. De son côté, Emmanuel Macron, évoque l'Ukraine dans une interview. Il est peu probable que le pays intègre l’OTAN. Vous verrez avec Garance Pardigon qu’il était pourtant bien plus optimiste, il n’y a pas si longtemps. Côté terrain, nous retrouverons nos équipes dans le Donbass, sur la ligne de front avec les soldats, les humanitaires. Vous entendrez des témoignages très forts. Le ministre russe de la Défense, SergueÏ ChoÏgou s’est rendu sur le terrain, visiblement dans les tranchées du Donbass. Il annonçait hier l’ouverture de nouvelles bases navales en Crimée…. Alors, quel en sera l’impact sur les Ukrainiens ? La milice passe un cap supplémentaire et envisage de recruter des femmes comme snipers où pour les impliquer dans des plans de sabotages. Ce n’est pas la première fois que cela se produit dans l’histoire russe. Florence Okelly nous en dit plus.