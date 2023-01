Le Club Le Chatelier du jeudi 5 janvier

Erdogan fait pression sur Vladimir Poutine. Il l’exhorte à faire taire les armes. Le chef du Kremlin refuse tant que Zelensky n’a pas reconnu les annexions. Le patriarche Kirill évoque lui aussi un cessez-le-feu, bien différent cependant. Qu'en est-il du côté de l'armement ? Les occidentaux se concertent pour de nouvelles livraisons d’armes particulièrement ciblées. Zelensky remercie Macron. La Biélorussie est-elle sur le point d’entrer directement en guerre ? Les hommes en âge de combattre sont invités à se faire recenser ! Est-ce un coup de bluff ou Poutine a-t-il vraiment l’intention de tordre le bras du président bielorusse ? On le découvre à 16h. Charline Hurel et Charlotte Lefetey ont atterri hier soir, après 3 semaines d’une mission particulièrement marquante en Ukraine. Elles ont passé les fêtes de Noël sur le front avec dès civils, et notamment dès enfants qui ne savent plus comment sourire. Elles vont nous raconter ce qu’elles ont vu et comment on peut exercer son métier dans ces conditions...