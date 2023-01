Le Club Le Chatelier du lundi 16 janvier

Le bilan de l’attaque de Dnipro s’alourdit. Moscou dément en être l’auteur. Or, il s'agit de frappes si meurtrières qu'elles nous rappellent le début de la guerre. Faut-il y voir la signature du nouveau chef de l’opération, Valerii Guerassimov ? Les combats ne sont pas terminés à Soledar. Les Ukrainiens assurent que la ville n’est pas tombée. Le Club fait ensuite un focus sur Wagner qui prend de plus en plus ses distances avec l'armée régulière russe malgré le recadrage du Kremlin la semaine dernière. Moscou brûle les chars livrés par l’Occident. C’est la promesse du Kremlin, au moment où la Grande Bretagne annonce les premières livraisons de chars lourds. Les autres pays vont-ils suivre ? A-t-on trop attendu ? Le Club rouvre le dossier biélorusse avec Magali Lunel. Des exercices aériens conjoints ont commencé avec la Russie. Sûrement la nouvelle étape d’une coopération qui a commencé il y a quelques mois...